زيزو يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك فيوتشر

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره مودرن فيوتشر، بهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد السلام لحساب منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك في الدقيقة عن طريق أحمد مصطفى زيزو، من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد- على الفيل- محمد عبدالسلام- محمد ربيعة.

الوسط: غنام محمد- باباتوندى بيلو- أيمن الصفاقسي.

الهجوم: ناصر ماهر- عبدالكبير الوادى- أحمد عاطف.