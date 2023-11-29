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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يوافق على إضافة بعض المهن بمدارس التعليم الفني

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن إضافة بعض المهن بمدارس التعليم الفني نظرا للاحتياج إلي فتح مهن جديدة للتوسع في نظام التعليم والتدريب بمدارس التعليم الفني بالجيزة وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وشملت موافقة محافظ الجيزة على إضافة مهنة "فني التجارة الحديثة" بمدرسة الاهرام الثانوية التجارية للتأسيس العسكري التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي السادس التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية، وإضافة مهنة "مساعد فني إداري" بمدرسة الجيزة الثانوية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري التابعة لإدارة جنوب الجيزة  التعليمية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج وتطوير المناهج وأساليب التدريس التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

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