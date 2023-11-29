وزير الطيران المدني الأسبق: القانون الدولي ينظم عمليات حوادث الطيران والتحقيقات المتعلقة بها

تحدث شريف فتحي وزير الطيران المدني الأسبق، عن اجتماع التكليف مع الرئيس السيسي، قائلا: "كانت التوجيهات العامة بأننا يجب أن نفكر للمستقبل، وأرى أن الطيران المدني في مصر لم يفعلها بشكل منهج، بمعنى أن يكون لدينا خطة طويلة المدى بنموذج مالي وخطة موثقة وفرضيات جرى بناء التخطيط عليها للتجاوب والتفاعل مع التغيرات المختلفة".

وأضاف "فتحي"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس وجه بأن يكون لدينا قدرة على اتخاذ القرارات، وأن نتدخل في العمل وألا نكتفي بكوننا مركزيين حتى نضمن سرعة وجودة الإنجاز".

وتابع وزير الطيران المدني الأسبق: "بالنسبة إلى أزمة الطائرة الروسية، فقد كانت هناك مراسلات، وتم فتح ملف التحقيق الفني، ونعتبر أن هذا الموضوع سياسي جوي، ويصبح قانونيا بمجرد ثبوت أي تدخل غير مشروع في أمن الطيران، حيث يحال الملف إلى النيابة العامة، فالقانون الدولي ينظم عمليات حوادث الطيران والتحقيقات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها، وكان هناك بعض التحديات، ولكن الرئيس السيسي وجه بأن نعمل بشفافية".

وأكد، أن متابعة الرئيس السيسي لهذا الملف كانت حثيثة جدا وفيها دعم كبير، وتعاونت الوزارة مع وزارة الخارجية والجهات السيادية والنائب العام، وكان يتدخل كلما احتاج الأمر لذلك، فقد تحدث مباشرة مع الرئيس الروسي بوتين.