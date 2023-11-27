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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة مستبعدي الأهلي أمام سموحة

مران الاهلي
مران الاهلي
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن قائمة المستبعدين من مواجهة الفريق التي يخوض بها لقاء سموحة غدا في الدوري. 

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة، في السابعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي: 

مصطفي مخلوف لأسباب فنية، ومحمود كهربا للايقاف، ومحمود متولي للإصابة، وبيرسي تاو لعدم الجاهزية، ورضا سليم للإصابة، وكريستو للإصابة، وكريم نيدفيد للإصابة في العضلة الضامة، وموديست للإصابة، وطاهر محمد طاهر للإصابة، وكريم الدبيس لأسباب فنية، ومعتز محمد لاسباب فنية.

الأهلى سموحة الدوري كهربا تاو