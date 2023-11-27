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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية فلسطين: مساع مصرية وقطرية لتمديد الهدنة 3 أيام

رياض المالكي
رياض المالكي
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قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، اليوم الإثنين، إن غزة تعيش أوضاعًا كارثية تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، الذي يفرض قيودًا على دخول كل شيء للقطاع، مؤكدًا أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية يعملون على تمديد الهدنة ليومين أو 3، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

ودعا "المالكي"، خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، إلى تمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم، منوهًا بأن عودة الهجمات الإسرائيلية على غزة، غدًا الثلاثاء، تعني مضاعفة المعاناة التي يواجهها سكان القطاع.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل آخر سوى إنهاء الحرب على غزة، وتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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