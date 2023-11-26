كان «بيودع صحابه» .. صابرين تروي تفاصيل آخر مكالمة مع طارق عبدالعزيز

بكلمات مؤثرة روت الفنانة صابرين تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية اليوم الأحد عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وقالت صابرين، إن الراحل تواصل معها هاتفيًا أمس الأول، وكأنه يقوم بوداع أصدقائه .

ونشرت صابرين صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «طارق أنت كنت لسه مكلمني أول امبارح وكنت بتقولي إنك مضايق، وبتشتغل من غير نفس، ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة، وكنت عاوز تكلمني علشان بتحس إني طيبة طول عمري وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو هو أنت ليه كلمتني كنت بتودع صحابك لا حول ولا قوة إلا بالله .

وأضافت صابرين: عزائي الوحيد أنك في آخر المكالمة كنت بتضحك، وقولتلي أنك دلوقتي مبسوط، بس أنا حزينة وقلبي وجعني قوي يا طارق، دموعي مش مخلياني عارفه أكتب إيه، روح يا طارق عند اللي إن شاء الله هتسعد بجواره، ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب خلق الله.. يااااااااااااه على الوجع ربنا يصبّرنا جميعا .