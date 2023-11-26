مجدى الهواري ينفذ وصية طارق عبد العزيز له قبل وفاته

حرص المخرج مجدي الهواري على تنفيذ وصية الفنان الراحل طارق عبد العزيز التي أوصاه بها قبل وفاته، حيث لاقى بارئه اليوم الأحد بعد أزمة قلبية مفاجأة.

وقال مجدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زي ماقولتلي لما أموت يامجدي ابقي قول للناس عندك تترحم علي انت حبيبك كتير حاضر ياطارق والنبي ياناس ديه وصية تعالوا نترحم عليه كلنا، بس عايز اقولك انك حبيبك كتيييير اوي انت كمان ياطارق، واهو الدليل رحمة الله عليك ياصحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان لله وان اليه راجعون ، ومش مصدق والله الي الان".

يشارك الراحل طارق عبد العزيز، ضمن فريق عمل مسلسل “بقينا اتنين”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.