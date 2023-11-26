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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية غرب دمشق

صواريخ إسرائيلية
صواريخ إسرائيلية
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تصدى الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالات مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

الدفاع الجوي السوري صواريخ إسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي