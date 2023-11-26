الفرسان المصريون يؤدون التحية للرئيس السيسى على منصات التتويج فى بطولة الجائزة الكبرى

سيطر الفرسان المصريين على المراكز الستة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى للفروسية لقفز الموانع التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية، المقامة على ملاعب مركز رباب بسقارة بمحافظة الجيزة بمشاركة ٢٢ فارسا وفارسة، وتبلغ قيمة جوائزها مليون جنية مصرى وتستمر الي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدورى العربى المؤهل لكأس العالم للفروسية.

وجاء فى المركز الأول الفارس أحمد علاء رجب، وحل فى المركز الثانى عبد الرحمن شوشه، وفى المركز الثالث سيف الدين عصام عباس، وحصل على المركز الرابع علاء وزيرى، وفى المركز الخامس مصطفى صايد، وأخيرا فى المركز السادس محمد صادق.

وتقام البطولة تحت شعار " كلنا معاك" دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعد باكورة البطولات الدولية التى تنظمها مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى، ويتولى التحكيم فيها مجموعة من الحكام الدوليين فضلا عن مصممين موانع ومساعدين معينين من قبل الاتحاد الدولى ويشارك فيها مجموعة من فرسان بعض دول العالم بجانب الفرسان المصريين

من جانبه قال المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية، إنه أطلق على البطولة شعار "كلنا معاك" دعما وتأييد للرجل الذى أنقذ مصر، ودخل بها حيز البناء والتشييد، فى مختلف القطاعات، وأنشاء بنية تحتية رياضية يفتخر بها كل مصرى بصفة عامة، وكل رياضى بصفة خاصة بالإضافة إلى الدخول بالمصريين إلى الجمهورية الجديدة التى سوف تضمن للشعب حياة كريمة مستقرة، لافتا إلى أنه يدعم ويساند الرئيس لاستكمال مسيرة الاستقرار والبناء، وإضافة مزيدا من الإنجازات، خاصة وأن مصر شهدت فى عهده خلال السنوات القليلة الماضية ما لم تشهده فى عدة عقود من الزمان.

وأكد حطب أن مجلس ادارة الاتحاد حرص على وضعت لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف أرجاء ملاعب البطولة، تعبيرا على وقوفه خلفه ومساندته فى الإنتخابات المقبلة، لنرد له الجميل الذى يطوق أعناق الشعب المصرى، والذى يعيش على أثره أكثر من 120 مليون مواطن ومواطنة يشعرون بالأمن والأمان بفضل سياسته الحكيمة والرشيدة فى ظل حالة التوتر التى تشهدها المنطقة، كما أبدى الفرسان المصريين المشاركين فى البطولة تأييدهم الكامل للرئيس مرددين شعار “كلنا معاك يا ريس”.

وأعلن أن الفرسان المصريين حرصوا على الوقوف أمام صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأدوا لسيادته التحية إجلالا وعرفانا بالدور الكبير الذى قام به فى بناء الجمهورية الجديدة، مرددين “كلنا معاك يا ريس”.