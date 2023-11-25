ads
السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى يبحث زيادة نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، وإستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، ومقترحات تذليل هذه التحديات.

وقد أشار الدكتور سويلم إلى وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة، كما أكد  على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى.

ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة.. وجه الدكتور سويلم بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى.

وأكد الدكتور سويلم على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات.

الري هانى سويلم الموارد المائية الحجز الإداري الموارد المائية والري