وزير الرى يبحث زيادة نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع إستعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، وإستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، ومقترحات تذليل هذه التحديات.

وقد أشار الدكتور سويلم إلى وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة والتي يتم الإستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة، كما أكد على توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى.

ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة.. وجه الدكتور سويلم بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى.

وأكد الدكتور سويلم على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات.