الأحد المقبل.. تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر في منطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/11/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس كود رقم "211 – 311 – 431" بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و 295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023، ووحدات العمارتين 298 و 299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و 263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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