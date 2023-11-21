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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيرسى تاو ينتظم في تدريبات الأهلي غدا الأربعاء

بيرسي تاو لاعب الفريق
بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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 ينتظم بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق غدا الأربعاء وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده جنوب إفريقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يواصل على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قال إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎

وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الثلاثاء وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية بدور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليين محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية في تدريبات الأهلي اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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