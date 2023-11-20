مجلس الأعمال المصري السعودي: البلدان مرتبطان شعبًا وحكومة وبينهما علاقة مصيرية

قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامري، إنني ذهلت بحجم الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم في المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي بأكثر من 2 مليار، والسعوديون والعرب يجب أن يكونوا موجودين للاستثمار في إفريقيا، فهي قارة غنية، وجاء الوقت لنكون موجودين فيها.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة "القاهرة الإخبارية" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، أن مسألة تحويل التبادل التجاري بين مصر والسعودية للعملات المحلية يكون قرارها على مستوى القيادة.

ولفت إلى أن المشروعات السعودية موجودة في الغردقة وشرم الشيخ والسويس والعاصمة الإدراية، والاستثمارات السعودية منتشرة في كل أنحاء مصر، ونلاقي تسهيلات كبيرة ونحتاج تطبيق قانون الاستثمار المصري الجديد في أسرع وقت.

وأكد أن العلاقات بين مصر والسعودية قديمة، وكل الملوك كانت زياراتهم تبدأ بمصر، ومهما اختلفنا كانت العلاقات مستمرة مع مصر حتى وقت المقاطعة، وأكبر جالية مصرية في السعودية، وأكبر جالية سعودية موجودة في مصر، وأكبر نسب بين العرب هو بين السعودية ومصر، ومهما حاول كل الخارجين عن القانون تشويه هذه العلاقة لن يستطيعوا، فالدولتين مرتبطتين شعبا وحكومة وبينهما علاقة مصيرية.