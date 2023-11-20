الصومال والولايات المتحدة يبحثان آفاق التعاون في قطاعات التنمية

بحث وزيرالتخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي محمود عبدالرحمن شيخ فارح، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم أن الجانبين ناقشا سبل دعم وتطوير القطاعات التنموية المتعطشة للتمويل وإنفاذ المساعدات من الجانب الأمريكي لاسيما بشأن تضرر الصومال من تغير المناخ وأمن الغذاء وإمكانات خلق فرص العمل وتمكين المرأة والشباب.

من جهته، نوه وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي محمود عبدالرحمن شيخ فارح، بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن الجهود لدفع مجالات التنمية في البلاد.