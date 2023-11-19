أمن الجيزة يبحث عن لصين سرقا هاتف شاب وتسببه في مصرعه دهسًا بالهرم

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط لصين يستقلان دراجة نارية موتوسيكل سرقا هاتف محمول من يد شاب أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وأنه عقب محاولته العدو للإمساك بهما دهسته سيارة مسرعة.

البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب في بداية العقد الرابع بالطريق العام اختطف لصين يستقلان موتوسيكل هاتفه المحمول وأثناء محاولته اللحاق بهما صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهمين بسرقة هاتف المتوفي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.