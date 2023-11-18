"إيتيدا" تشهد افتتاح المقر الجديد لشركة "فيكيل إيفو" لتكنولوجيا السيارات

شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في افتتاح المقر الجديد لشركة "فيكيل إيفو" الألمانية في مصر، التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال برمجيات وتكنولوجيا السيارات.

تم افتتاح المقر الجديد في مشروع "ذا بوليجون" الإداري بمدينة الشيخ زايد.

قاد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، حفل الافتتاح نيابة عن المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة. وشدد نبيل على دور قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل مصر وجهة مفضلة للشركات الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، قوة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى استراتيجية الوزارة في توفير الكوادر المؤهلة وتدريبها لتلبية الطلب المتزايد على الخبرات التكنولوجية.

تعتبر "فيكيل إيفو" من الشركات الألمانية الرائدة في مجال تكنولوجيا السيارات، حيث تقدم حلولًا متخصصة ومبتكرة لشركات صناعة السيارات الكبرى. ويعمل في مركز الشركة في مصر نحو 75 مهندسًا متخصصًا في مجال اختبار برمجيات ووحدات التحكم الإلكتروني بالسيارات.

تعكس هذه الخطوة التوسعية لشركة "فيكيل إيفو" في مصر التفاؤل بمستقبل الصناعة في البلاد، وتؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية والكفاءات المتاحة في مصر.