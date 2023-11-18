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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين نصبا على 17 شخصا في منشأة القناطر بوهم تسفيرهم للحج والعمرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين المتهمان بالنصب على 17 شخصا بحجة توفير تأشيرات الحج والعمرة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من 3 أشخاص يتهموا فيه عاطلين لقيامهما بالنصب عليهم وآخرين بحجة توفير تأشيرات الحج والعمرة بدائرة المركز.

 وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وتحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا بالاستيلاء على مبالغ تخطت الـ100 ألف جنيه من 17 مواطنا بقصد توفير تأشيرات الحج والعمرة إلا أنهما تأخرا في الإجراءات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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