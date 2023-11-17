وزير التموين: سعر كليو السكر على بطاقة التموين 12.5 جنيها

أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي خمسة أشهر ونصف، مضيفا أن سعر كليو السكر على بطاقة التموين 12 جنيها ونصف جنيه، مشيرًا إلى أن تكفله الكيلو الواحد تصل لأكثر من 17 جنيه.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة on، مساء اليوم الجمعة، أن بدأنا مبادرة خفض الأسعار بناء على ثقة بالحس الوطني للتجار، متابعا أن الاتفاق الوطني مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز.



وأشار الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الى أن نعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، موسم القصب سيبدأ في 15 يناير وسيلبي احتياجاتنا من السكر.