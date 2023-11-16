القبض على شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة حلوان .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص–مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته إعترفبحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.