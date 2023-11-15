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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجر تؤكد على "الطابع المحوري" للتعاون مع المغرب وأهميته من أجل استقرار إفريقيا

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر زيجارتو
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أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الأربعاء، على "الطابع المحوري" للتعاون بين بلاده والمغرب، مشددًا على أهمية هذا التعاون من أجل استقرار إفريقيا.

كما أكد الوزير المجري - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب محادثات بينهما في الرباط - ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي بزيادة قدرها 36 %، مشيرًا إلى أن المغرب أضحت الشريك التجاري الأول للمجر في القارة الإفريقية.

وأضاف أن عدد الطلبة المغاربة الذين يستفيدون من المنح الدراسية في بلاده يتزايد على نحو مستمر.

وأشار الوزير المجري إلى أن التعاون بين المغرب والمجر يقوم على الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن البلدين، اللذين يمارسان سياسات خارجية سيادية، يتقاسمان نفس الرؤية بشأن القضايا الدولية.

المجر المغرب أفريقيا