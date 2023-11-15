بالفيديو.. استشاري طب وقائي: الأوضاع في غزة كارثية وعمل مقابر جماعية حل لعدم انتشار الأوبئة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الوضع فى غزة الأن فيما يخص القطاع الصحي هو وضع كارثي نظرًا لخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، مشيرًا إلى أن الأطباء ليس لديهم حتى الإسعافات الأولية التي يعمل بها فى المستشفي، ناهيك عن الحالات الحرجة والأطفال وكبار السن.

وأضاف "حتة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن نقص الإمكانيات والموارد في المستشفيات أدى لزيادة عدد الوفيات فى المستشفيات، موضحًا أن مستشفى الشفاء بغزة كان بها عدد كبير من الوفيات بالأمس، وهو ما دفع مدير مستشفى الشفاء بعمل مقابر جماعية يستطيع من خلالها وضع الجثامين.

وتابع، أن عمل مقابر جماعية في مستشفى الشفاء يعتبر حل طارئ لكي لا تتواجد الجثث فى المستشفى، حتى لا تتعفن وتخرج منها البكتيريا والأوبئة والأمراض تصيب المجاورين لها، موضحًا أنه في حالة الكوارث ويكون أهل البعض فى مقبرة معا، فى حين توفير أماكن وترجع الخدمة مرة أخري.

وأردف، أنه لا يوجد حتي ثلاجات للموتي وكانوا يستخدمون سيارات نقل المواد الغذائية التي بها ثلاجات، موضحًا أن الجثث يمكن أن تتعفن في خلال 48 ساعة وتظهر عليها ملامح بدايات التحلل خاصة مع الأجواء التي نعيشها والتي ليست بارده إلى حد ما.