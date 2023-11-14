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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وبوتين يتفقان على الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا من نظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي