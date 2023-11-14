المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1654 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/ مقتل 510 أطفال وإصابة 1144 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - أنه حتى اليوم، تأثر 1654 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 510 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1144 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، موضحا أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، وتليها خاركييف بـ304 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 135 حالة.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن ثلاثة مدنيين قُتلوا، بينما أُصيب 15 آخرون، بينهم طفل؛ جراء 124 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - "إن الروس نفذوا خلال أمس 124 هجومًا، وأطلقوا 618 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات، كما أطلقوا 69 قذيفة على مدينة خيرسون"، موضحا أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في المنطقة ومنشأة صحية ومؤسسة تعليمية ومبنى إداريا وميناء تجاريا ومنشأة لتقديم الطعام العام في خيرسون وأراضي ومباني المصانع في بيريسلاف.

من ناحيتها، أفادت وكالة حرس الحدود البولندية، بأنه تم وصول 20 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 21 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس الاثنين عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 3ر15 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.