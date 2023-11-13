المؤتمر: الشركة المتحدة لعبت دورا قياديا في مد قطاع غزة بالمواد الإغاثية

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لدعم الأشقاء في قطاع غزة ووصول وفد من إعلامي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلي العريش علي رأس قافلة إغاثية لدعم الأشقاء في غزة وعقد مؤتمرًا صحفيًا من أمام معبر رفح، للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم على المدنيين العُزل في الأراضي المحتلة، رسالة للجميع بأن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية بكافة الأشكال سواء معنويًا أو إعلاميًا ومساعدات وإغاثات. مشيدا بالدور القيادي للشركة في إدارة أزمة مد قطاع غزة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الشركة المتحدة تقوم بدور ملموس في القضية الفلسطينية وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز التضامن العربي معه، من خلال المبادرات التي أطلقتها كخطوة أولى تجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة ويهدد بإعلانه منطقة منكوبة فضلا أن ما تقوم به الشركة المتحدة وأكد عليه أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة خلال كلمته من أمام معبر رفح، هو استعادة لريادة الدور المجتمعي والإنساني للقوة الناعمة تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع “فرحات” أن الدور الكبير الذي تقوم به الشركة المتحدة يأتي بالتزامن مع التحركات المصرية الدولية والإقليمية على مستوي الجهات المختلفة لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أن مصر كان لها دور كبير فى وصول المساعدات القادمة للفلسطينيين من مختلف دول العالم وذلك عبر معبر رفح، مشيدا بجميع القرارت التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل وصول القوافل والمساعدات الإنسانية إلى القطاع فضلا أنها تؤكد على الترابط التاريخي للشعب المصري والقضية الفلسطينية وتؤكد أن مصر ستظل الضمير العربي الحي لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.