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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تحالف الأحزاب المصرية ينعى استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية
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نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزة، بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى الشفاء، خلال تأدية عمله لنقل أحداث قصف المستشفى، عبر قناة القاهرة الإخبارية. 

وكان أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام قد كتب على حسابه “فيسبوك”، ان القناه فقدت البث بمحيط مستشفى الشفاء بغزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا وعلمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابه زميل آخر. 

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف الأحزاب المصرية، إن إسرائيل تواصل القصف العنيف على محيط مستشفى الشفاء ولا تعبأ بأي نداءات دولية لوقف هذا القصف وحماية مجمع الشفاء الطبي والمصابين بداخله، وأيضًا الأطباء  والمواطنين المتحصنين به.

وأكد “نفادي” ان المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية والذي يصم 42 رئيس حزب سياسي يقدمون  لأسرة المصور الفقيد، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة للإعلام، خالص العزاء والمواساة، لاستشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية.

 وأوضح المتحدث الإعلامي باسم تحالف الاحزاب المصرية، أن القصف الإسرائيلي واستهداف الصحفيين والمصورين جريمه كبرى تستوجب تحرك من جانب اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين العالمي، وابلاغ الأمم المتحده لمعاقبة إسرائيل على هذه الجرائم.

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