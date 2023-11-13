بالفيديو.. متحدث الأونروا:  70% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة من النساء والأطفال

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن هناك زيادة في أعداد الضحايا من الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن هناك 70% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وقال "كاظم" في مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك إحصائيات تشير إلى أن هناك 125 طفلا يستشهدون كل يوم و85 امرأة كل يوم وبمعدل 20 كبير في السن يستشهدون كل يوم، موضحًا أن شراسة القصف تدفع الناس لمحاولة الوصول لأي مكان آمن ويتوجهون نحو علم الأمم المتحدة وهو ما يؤدي لارتفاع اعداد النازحين لمنشأت الأمم المتحدة.

وأردف، أن 101 من موظفي "الأونروا" بين ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن، ومعظمهم في جنوب غزة، موضحًا: "أكثر من 780 ألف فلسطيني نزحوا إلى منشآتنا داخل قطاع غزة".

وتابع: "مدارسنا ومرافقنا تستوعب ما بين 4 إلى 9 أضعاف طاقتها الاستيعابية وهي بالأصل لم تنشأ لتكون مدارس إيواء ولكن لتكون مدرسة طبيعية".