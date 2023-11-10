اليوم.. أول مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامه بالدقهلية

تشهد قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد فى محافظة الدقهلية عصر اليوم الجمعة تنظيم أول مؤتمر انتخابى للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تحت شعار "غزة في قلب الوفد".

ومن جانبه، قال المستشار طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن الحزب سيدشن حملته الإنتخابية اليوم الجمعة من محافظة الدقهلية تحت شعار "غزة في قلب الوفد".

وأضاف أن الحزب قرر أن مؤتمراته ستأتى تماشيًا مع الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ومتلاحمة مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يحدث من مجازر وإبادة لإخواننا الفلسطينين فى غزة والضفة .

وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المجازر التي تحدث في غزة وفلسطين .