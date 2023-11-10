ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. أول مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامه بالدقهلية

جانب من الدعايا الانتخابية
جانب من الدعايا الانتخابية لمرشح حزب الوفد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد فى محافظة الدقهلية عصر اليوم الجمعة تنظيم أول مؤتمر انتخابى للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تحت شعار "غزة في قلب الوفد".

ومن جانبه، قال المستشار طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن الحزب سيدشن حملته الإنتخابية اليوم الجمعة من محافظة الدقهلية تحت شعار "غزة في قلب الوفد".

وأضاف أن الحزب قرر أن مؤتمراته ستأتى تماشيًا مع الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ومتلاحمة مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يحدث من مجازر وإبادة لإخواننا الفلسطينين فى غزة والضفة .

وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن عرض فيلم تسجيلي عن المجازر التي تحدث في غزة وفلسطين .

الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد الدقهلية الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد القضية الفلسطينية محافظة الدقهلية ميت فارس