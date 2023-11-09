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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة": تحصين 1.3 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

جانب من القواقل البيطرية
جانب من القواقل البيطرية
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اختتمت وزارة الزراعة الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  ان الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت اكتوبر الماضي ، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح صابر، أن الهيئة قامت بتحصين حوالي مليون و31 ألف و219 رأس ماشية من الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة .

وأضاف "صابر" بأن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والاوبئة طوال العام للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها هذا بالإضافة الى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

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طاعون المجترات الصغيرة الثروة الحيوانية الاغنام الماعز