وكيل أوقاف الغربية يستقبل عبد الرحيم علي بالسيد البدوي.. صور

لم تكن زيارات الدكتور عبد الرحيم علي لأولياء الله الصالحين شكلًا من أشكال كسب ود الناس، بل هي كانت ولا زالت من أجل كسب ود الله، فأصبحت عادة لا تنقطع في زيارة أولياء الله الصالحين.

وحرص الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز، اليوم الثلاثاء، على زيارة مسجد الأحمدي ومسجد سيدي أحمد البدوي، بصحبة الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود الهلالي، والدكتور إبراهيم علي، والدكتور عبد الرحيم قحيف، والدكتور علي ماهر، أئمة وخطباء المسجد الأحمدي، والشيخة صباح، وهيئة مكتب البوابة بمحافظة الغربية.

وأدى الدكتور عبد الرحيم صلاة الظهر، ثم زيارة غرفة المقتنيات بالسيد البدوي، وتعرف على جميع المقتنيات ذات القيمة الأثرية الكبيرة بعد شرح وافٍ من وكيل وزارة الأوقاف، وعقب الانتهاء زار عبد الرحيم علي مسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا، ليتابع ما بدأ تنفيذه من أعمال داخل المقام وعلى ما يطلبه المسجد من أي أعمال.

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