أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس والأحذية بكلية التربية ، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية .
وأوضح رئيس الجامعة ، أن المعرض يقدم العديد من المنتجات للطلاب مجانا ، لافتاً إلى أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة و تفعيل دورها الريادي والمستمر في توفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم و تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم ، مؤكداً علي دعم الجامعة المستمر لكل الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبنائها .
البوابة التعليمية
رئيس جامعة بني سويف يعلن افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية التربية
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس والأحذية بكلية التربية ، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية .
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس والأحذية بكلية التربية ، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية .