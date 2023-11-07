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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يعلن افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية التربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح المعرض  السنوي الخيري للملابس والأحذية بكلية التربية ، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية .
وأوضح رئيس الجامعة ، أن المعرض يقدم العديد من المنتجات للطلاب مجانا ، لافتاً إلى أن المعرض  يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة و تفعيل دورها الريادي والمستمر في توفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم و تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم ، مؤكداً علي دعم الجامعة المستمر لكل الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبنائها .

إحتياجات الطلاب الأعباء الاقتصادية المعرض السنوي خدمة المجتمع وتنمية البيئة