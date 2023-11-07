بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة.. بدء تطوير ميدان المحمدي حويدق في الغردقة

بدأت محافظة البحر الاحمر في تطوير ميدان المحمدى حويدق بمدينة الغردقة، وذلك بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه حيث يحتوى التصميم التطوير على منطقة الأشجار والنخيل ومنطقة النافورة والساحة المكشوفة ، و ممر رئيسي وفرعى وجانبى.

ويقوم التصميم على توفير المياه من خلال استخدام الري بالتنقيط فى المساحات الخضراء للحد من الاستهلاك ، واستخدام أنواع النباتات والاشجار المحلية والموفرة للمياه مثل الصبار والجهنمية واشجار الزيتون والتى تتحمل الحرارة، واستبدال النجيلة بالشجيرات لما تستهلكه النجيلة من مياه، بالإضافة الي فلترة وتدوير مياه النافورة لإعادة الاستخدام بدون استهلاك مياه اضافية

ويراعي في التصميم توفير الطاقة باستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل الميدان، وايضا يعد التصميم صديق للبيئة،

ة يتم استخدام ارضيات مستدامة محلية فقط ولا تتأثر بالعوامل الجوية مثل البازلت والحجر والجرانيت المصرى، و استخدام تشكيلات معمارية مثل البرجولات ، وتوفير أماكن مظللة للتقليل من حدة الشمس .

ومن جانبه ، أشار اللواء عمرو حنفى ان التطوير لميدان المحمدى حويدق يشتمل على توفير مسطحات مائية ممتدة بطول الممشى ،مع توفير اماكن مشى وجرى بطول الميدان ، و توفير أماكن جلوس مختلفة للأفراد والمجموعات بطريقة مبتكرة للاستمتاع بالحدائق والنوافير ، كما سيتم توفير منحدرات لسهولة وصول كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا الي توفير مظلات للحد من اشعة الشمس نهارا وللإنارة ليلا.