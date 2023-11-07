ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً".. موضوع اللقاء السنوي للمجمع المقدس بدير الأنبا أبرآم

صورة تذكارية
صورة تذكارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس لقاءها السنوي تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تي ٢: ٧)، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم، في ضيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

وحاضر اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس، وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

وفي الختام، عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.

وتعد لجنة التربية الدينية، لجنة فرعية تابعة للجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعقد لقاءات للآباء الكهنة وموجهي ومدرسي التربية الدينية المسيحية بصفة دورية منذ عام ٢٠٠٠.

 


 

اسقف إيبارشية الوادي الجديد التربية الدينية المسيحية الانبا ارسانيوس الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم القديس الأنبا أبرآم