مياه الدقهلية تستأنف أنشطة التوعية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف

نظمت إدارة التوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية هذا الأسبوع حملة توعوية موسعة بقرى السلامية وشبراويش بمركز أجا، وقرية دقادوس بمركز ميت غمر .

جاء ذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وقد شملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنفس القرى؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف؛ حيث قدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 289طالب وطالبة، وكذلك نظمت 3 ورش فنية لحوالي 114 طالب وطالبة، وقامت الشركة بتكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس لحوالي 42 طالب وطالبة؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، وتنفيذ عدد 6 مسابقات ثقافية لحوالي 289 طالب وطالبة ، و بالتعاون مع الأزهر الشريف، كما قدمت الشركة 4 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 130طالب وطالبة، وقامت بتكوين 3 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 30 طالب وطالبة، وتنفيذ عدد 4 مسابقات ثقافية لحوالي 130 طالب وطالبة.

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