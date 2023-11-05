رئيس جامعة أسيوط يشكل الهيكل الإداري لمكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً إدارياً، اليوم الأحد ٥ من نوفمبر؛ بتشكيل الهيكل الإداري؛ لمكتب العلاقات الدولية، وشئون الجامعات العربية بالجامعة؛ لمدة ثلاث سنوات، والذى كلّف بموجبه، الدكتور جمال جمال عبد الرؤوف بدر الأستاذ بكلية العلوم، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتعيينه مديراً، ومنسقاً للمكتب، وتعيين الدكتورة منال عبد الله محمد الأستاذ بكلية الطب البيطري، منسقاً مساعداً لشئون العلاقات الدولية، إلى جانب تعيين الدكتورة أسماء جابر على مهران الأستاذ المساعد بكلية الآداب، منسقاً مساعداً لشئون الجامعات العربية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة، على توطيد العلاقات مع الجامعات المرموقة، وإنجاح المشروعات القائمة في إطار البروتوكولات المعقودة، ومواصلة نشاطها الدولي مع الجامعات، والمؤسسات العلمية، وزيادة شراكاتها.