عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "اهتمام غير مسبوق بحقوق الإنسان.. إنجازات لجنة العفو الرئاسي".

وشهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون كفالة الحريات العامة والخاصة.

وتحدثت مصر عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، بدأت في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحقه في الحياة والهواء النظيف.

وتعاملت مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل، كما أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتمالها على مبادئ حقوق الإنسان كافة، وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، هذا إلى جانب نصه على أن التمييز جحريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.