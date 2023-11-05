مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق "شبرا بنها" الحر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب السائق إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "شبرا بنها" الحر بمحافظة القليوبية، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا العميد محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بنها الحر، وتوقف حركة المرور بالطريق ووقوع وفيات ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، بقيادة العقيد محمد النوتى وكيل إدارة المرور وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بيچ اللون تحمل رخصة "م ا ب 3637" نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، فيما أصيب السائق بإصابات بالغة، وتبين أن جميعهم مقيمين شبين الكوم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها في حالة صحية حرجة.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق بنها الحر، عقب رفع آثار الحادث.

وجرى التحفظ على الجثث، لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتقديم العلاج للمصاب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.