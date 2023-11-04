أعضاء هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين أمام وزير العدل.. صور

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة ، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة و الهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وهذه هي المرة الأولى التي يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم ، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار السيد رئيس الجمهورية ، وأن في عهده لا يُظلَم أحد .



وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة .







