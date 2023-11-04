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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أعضاء هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين أمام وزير العدل.. صور

جانب من مراسم أداء
جانب من مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد
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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة ، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة و الهيئة في احتفالية  أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وهذه هي المرة الأولى التي يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

 

والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم ، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار السيد رئيس الجمهورية ، وأن في عهده لا يُظلَم أحد .


وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة .

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

أعضاء هيئة قضايا هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل حضور رئيس الهيئة