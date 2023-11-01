زراعة المنيا تختتم دورة توعوية لمطبقي المبيدات ومكافحة الآفات

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات دورة مطبقي المبيدات المنعقدة على مدار 4 أيام وذلك بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالمنيا (الإدارة العامة للمكافحة) تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تأتى الدورة في إطار الاهتمام بالدورات الزراعية لما تقوم به من دور هام وفعال في نشر الوعي وثقافة الاستخدام الآمن للمبيدات وحرصا على الرقعة الزراعية والصحة العامة والنظام البيئي.

وأوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، انه يتم خلال تلك الدورات التعريف بأسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية، وطرق الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، والاستخدام الآمن للمبيدات، والتعريف بالآلات المستخدمة في تطبيق المبيدات، وعوامل الأمان الصحي والبيئي، والإسعافات الأولية.

حضر فعاليات الدورة الدكتور أحمد فوزي محمد مدير الإدارة العامة للمكافحة، والدكتور سامي قريش من مركز البحوث الزراعية ومسئول مطبقي المبيدات لمحافظة المنيا.