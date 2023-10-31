أطلق عليها رصاصتين.. تفاصيل مقتل ممرضة على يد زوجها بالقليوبية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة مقتل ممرضة على يد زوجها بمنطقة أتريب التابعة لمدينة بنها بالقليوبية، أن المتهم يدعى محمد. م، موظف بإحدى الشركات، وتزوج المجني عليها من فترة قريبة ولنشوب خلافات بينهما تركت منزل الزوجية في منطقة الشموت.

وأكدت التحريات، أن المتهم قتلها في منزل أهليتها بطلقتين، أوديتا بحياتها في الحال.



فيما كشف عدد من شهود العيان في الواقعة أن المجني عليها ممرضة تدعى "ندى"، وجرى قتلها على يد زوجها ويدعى "محمد"، بمنطقة أتريب ببنها، بمحافظة القليوبية.

وأوضح شهود العيان، أن الزوجة الضحية تركت منزل زوجها منذ فترة رغم حداثة زواجهم، بسبب خلافات بين الزوجين وخلافات بين عائلة الزوج والزوجة.

وأضافوا أن الزوج يعمل موظف بإحدى الشركات وكان يسكن مع زوجته في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشموت في بنها، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم لمنطقة أتريب حيث تسكن أسرة المجني عليها، لكي يصطحبها معه إلى المنزل، ونشبت بينهم مشادة كلامية، بسبب إصرار الزوجة على الطلاق ورفضها الرجوع معه فأطلق المتهم طلقتين، أودت بحياتها في الحال، وفر هاربَا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من أهالي منطقة أتريب بمصرع ندا محسن، ممرضة على يد زوجها بطلقات نارية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع المجني عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها لتركها منزل الزوجية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العودة إليه وطلبها الطلاق، فأطلق أعيرة نارية عليها أودت بحياتها.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.