بريطانيا تستثمر 2 مليون جنيه إسترليني لدعم المعلمين بالموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم الإثنين عن استثمار جديد بقيمة مليوني جنيه إسترليني في أكاديمية أوك الوطنية، لدعم المعلمين بالموارد الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات استثنائية لإصلاح نظامنا التعليمي نحو الأفضل، وله قيمة كبيرة لكل من المعلمين والطلاب"، موضحا أن عمل أكاديمية أوك الوطنية هو لتسخير الذكاء الاصطناعي لتحرير عبء العمل على المعلمين، مشيرا إلى أنها تعد مثالًا مثاليًا للفوائد الثورية التي يمكن أن تجلبها هذه التكنولوجيا.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا" سيلعب هذا الاستثمار دورًا حاسمًا في منح أطفالنا والجيل القادم من الطلاب تعليمًا أفضل ومستقبلًا أكثر إشراقًا".

ومن المقرر أن يستفيد كل معلم في إنجلترا من الموارد الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يدعمه في تخطيط الدروس وإنشاء اختبارات الفصل الدراسي، والمساعدة في تقليل أعباء العمل.

وتستثمر الحكومة ما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني في أكاديمية أوك الوطنية، التي تم إنشاؤها لدعم المعلمين بموارد مناهج عالية الجودة عبر الإنترنت، لإنشاء أدوات تعليمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي - مما يمثل الخطوة الأولى نحو تزويد كل معلم بدرس مخصص للذكاء الاصطناعي.

ووفقا للحكومة البريطانية، فقد قام آلاف المعلمين بالتسجيل بالفعل لاستخدام هذه الأدوات، مما يساعدهم على إنشاء محتوى فردي مصمم خصيصًا لتعليم تلاميذهم ويستند إلى محتوى المنهج الدراسي عالي الجودة من أوك، حيث تعمل للمعلمين في جميع أنحاء إنجلترا مجانًا.