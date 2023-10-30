نسمة حركي تطلق كليب "من قلب فلسطين"

أطلقت المطربة نسمة حركي كليب أغنيتها الجديدة "من قلب فلسطين" على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات عبد الله السيد ونسمة حركي وياسمين الحيوي، ومن ألحان نسمة حركي وتوزيع أحمد الموجي وغناء نسمة حركي.

وكانت نسمة قد أطلقت ألبومها الأول الذي يحمل اسم "طايرة" وكانت أخر أغانيه بعنوان "إللينا" هي لرائد الفن النوبي سليم شعراوي، كلمات وألحان: حسين جاسر، واعادة نسمة توزيعها من جديد، وإضافة بعض الكلمات العربي و الفرنسي كتابة: نسمة هركي نفسها ، وتوزيع: حمودي تنوم، ميكس وماستر وتسجيل: واحد، إنتاج: نسمة هركي.

نسمة هركي مغنية وملحنة مصرية من أصل نوبي، من مواليد القاهرة 1984، كلمة "هركي" وتنطق "إركي" تعني الأرض أو القرية باللغة النوبية، و"طايرة" هو أول ألبوم غنائي لنسمة، مكون من 5 أغاني، وهم: "فاكر"، "سالكسونا"، "صعبة ليه"، "طايرة"، "إللينِا".

في 2006 – 2007 انضمت لفرقة الطمي المسرحية والتي كانت تضم مجموعة من زملائها بكلية الفنون الجميلة وكانت الفرقة تقدم أمسيات غنائية للشيخ إمام وعدلي فخري وسيد درويش وأيضاً مسرحيات درامية/غنائية.

في 2011 – 2012 انضمت إلى "مشروع كورال" وفي نفس التوقيت بدأت في تلحين وكتابة أعمالها الخاصة، بعدها قامت مع بعض أصدقائها بتكوين فرقة تضم ثلاث فتيات تحت إسم “Viva Salata”قدموا من خلالها أغاني مختلفة بتوزيع معاصر، خاضت تجربة العزف على بضع آلات كالبيانو والجيتار واليوكوليلي لفترات مما ساعدها على تلحين بعض أعمالها، بينما كان لآلة النفخ "الكازو" النصيب الأكبر للإستخدام في أغانيها.



https://youtu.be/zzYv7cP9P1U?feature=shared