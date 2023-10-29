فيديو وصور.. «نعي وحداد ورثاء».. الصحفيين تقيم حفل تأبين لشهداء الصحافة في غزة

أقامت نقابة الصحفيين المصريين، مساء اليوم الأحد، حفل تأبين شهداء الصحافة الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 23 يومًا.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن عدد الزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى وصل إلى 45 زميلا صحفيا شهيدا.
وأضاف، خلال حفل تأبين نقابة الصحفيين للزملاء الصحفيين الذين استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، أننا نقف دقيقة ليست حداد، ولكن نقف دقيقة إجلال لكل الصحفيين في قطاع غزة ولكل الشهداء الذين راحوا ضحية الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الدحدوح مثله مثل الكثيرون الذين يقفون أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي، ويدفعون ثمن حريتهم، ويحمون مستقبلهم وليس وطنهم فقط، نحن نراهن على ضمير الشعوب في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن استهداف عائلات الصحفيين، لم يتوقف، حيث تم تدمير عشرات منازل الصحفيين في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لمنع نقل الحقيقة.