ثقافة أسيوط.. سلسلة لقاءات للتوعية الصحية وفعاليات لموهوبي المدارس

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات"، تحدث خلالها الرائد عدنان أبو عقرب عن مخاطر الإدمان ومنها اضطرابات القلب، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بالهلوسة، التعرض لنوبات الصرع في بعض الأحيان نتيجة التوقف عن تناول المخدر فجأة، وفقدان الذاكرة في أحيان أخرى.

واختتم حديثه موجها عدة نصائح للشباب، وتوضيح دور الدولة في التوعية بمخاطر الإدمان.

ونظم بيت ثقافة القوصية محاضرة بعنوان "مخاطر سن المراهقة" بمقر مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنات، تحدثت خلالها د. صفاء أحمد، عن التغيرات الفسيولوجية و النفسية، وكيفية التعامل مع المراهق في تلك المرحلة العمرية، وأهم العوامل المؤثرة في بناء شخصيته.

وفي سياق متصل، أقام بيت ثقافة منفلوط محاضرة بعنوان "صحة الأطفال فى مراحل النمو المختلفة" أكدت خلالها دعاء جمال أخصائي تثقيف صحي، على ضرورة الاهتمام بصحة الطفل في المراحل العمرية المختلفة، موضحة دور الدولة فى تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل منذ فترة الحمل، وعلاج الأمراض التى تحتاج إلى تدخل مبكر.

وشهد مع الفتيات الأزهري بأبو تيج لقاء صحيا حول "فيروس نقص المناعة البشرية" تحدثت خلاله سناء حسن، عن تأثيره على جسم الإنسان، وكيفية انتقال العدوى، وطرق الوقاية والعلاج.

بينما شهدت مدرسة البداري الإعدادية للبنات لقاء بعنوان "مخاطر استخدام المنتجات البلاستيكية على الصحة"، تناول خلاله باسم أنور من جهاز شئون البيئة، أنواع المنتجات البلاستيكية الآمنة التي يمكن استخدامها في حفظ الأطعمة المختلفة، موضحا خطورة وضع الأطعمة الساخنة في الأكياس البلاستيكية، نظرا لانتقال المواد الخطرة للأغدية نتيجة التفاعل معها.

واستمرارا لأنشطة القوافل الثقافية بمدارس التربية والتعليم، التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، والمقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، نظم نادي أدب بيت ثقافة أبنوب لقاء لاكتشاف المواهب الفنية بمدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات، وذلك في مجالات الشعر، الرسم، القصة القصيرة، التمثيل والغناء، بالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية وقسم الموهوبين، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الشاعر وليد حشمت رئيس نادي الأدب المركزي، د. عبد الهادي يونس رئيس نادي أدب أبنوب، والقاص صابر فتحي.

واختتم اللقاء بعدد من القصائد الشعرية في حب مصر قدمها الشاعر وليد حشمت.

كما عقد لقاء لاكتشاف المواهب الأدبية بمدرسة يحيي كيلاني الثانوية للبنات، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الشاعر علي صديق، الأديب د. ناجح جاد رئيس نادي أدب ديروط، فوزية عبد اللطيف، ومحمد عبد الظاهر.

هذا إلى جانب لقاء مماثل شهدته مدرسة الشهيد العسال الإعدادية بنات، بحضور الشاعرين محمود ربيع وسيد فاروق، تلاه تقديم عدد من التواشيح والابتهالات الدينية، وفقرات فنية تنوعت ما بين التمثيل والغناء.