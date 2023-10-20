المطران عطا الله حنا: "نطالب بأن يتوقف العدوان على غزة اليوم وليس غدا"

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم موجها نداء استغاثة الى كافة اصحاب الضمائر الحية في عالمنا بضروة ان تتكاثف الجهود من اجل ان يتوقف هذا العدوان الغاشم على اهلنا في غزة هذا العدوان الذي يستهدف دور العبادة والمستشفيات والابنية والسكان الامنين المدنيين.



وتابع، ان ما تعرضت له مساء يوم امس ابنية كنيسة القديس بورفيرويوس للروم الارثوذكس في غزة انما هي جريمة حرب جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، فقد قُصف المبنى المجاور للكنيسة والذي كان يأوي عددا من اللاجئين والذين كانوا يظنون ان دور العبادة لها حصانتها حتى في ساعات الحرب العصيبة ولكن هذا الاحتلال لا يحترم هذه الاعتبارات ويستهدف كل شيء بما في ذلك دور العبادة والمستشفيات.



وأضاف، هذا المبنى كان فيه عدد من ابناء غزة الذين لجأوا اليه بعد ان تركوا منازلهم والتي بعضها دمر والبعض الاخر مهدد بالتدمير فوصلهم الدمار الى المكان الذي كانوا فيه وهنالك عدد من الشهداء الذين لا نعرف لغاية الان كم هو عددهم ناهيك عن المصابين والاشخاص الذين ما زالوا تحت الركام وازالة الركام والوصول الى من هم تحته غاية صعبة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها غزة اليوم.



وأكمل، نطالب المرجعيات الدينية والحقوقية والانسانية بأن تتحمل مسؤولياتها وان تقوم بواجبها الانساني والاخلاقي فما تحتاجه غزة في هذه الايام ليس فقط ايصال بعض المساعدات والتي لا نقلل من اهميتها بل ما تحتاجه غزة اليوم هو وقف العدوان والاعلان عن وقف لاطلاق النار حماية للمدنيين ووقفا للدمار والخراب وحقنا للدماء، ما يحدث في غزة لا يمكن ان يستوعبه عقل بشري اشلاء في كل مكان ودماء متناثرة ودمار وخراب ودموع وآلام واحزان وانين للامهات وللكبار والصغار.



وتابع، اين هو العالم المتحضر الذي يدعي الديمقراطية مما يحدث ولماذا هم متآمرون متخاذلون وكأن دماء ابناء شعبنا رخيصة ان دماء ابناء شعبنا ليست رخيصة ونحن نؤمن بأن البشر جميعا بكافة انتماءاتهم الدينية والعرقية انما ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله، فكلنا اولاد الله ولا يجوز التمييز بين انسان وانسان.



وأختتم بالقول: “ثقافتنا ليست ثقافة الحروب والعنف والقتل بل ثقافة المحبة والرحمة والاخوة ولذلك فإننا نتمنى ان تتوقف هذه الحرب الهمجية الدموية الغير مسبوقة التي يتعرض لها شعبنا في غزة، كفانا دمارا وخرابا وعائلات بأكملها انتقلت الى رحمته تعالى ومع كل ساعة يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب، انقذوا غزة قبل فوات الاوان ولا تتركوا اهل غزة فريسة لغريزة الدمار والعدوانية والكراهية فشعبنا هناك يستحق الحياة ويستحق ان يعيش بسلام مثل باقي شعوب العالم.”