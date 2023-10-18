متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

سيطر متظاهرون على مبنى الكابيتول الأمريكي بينما يطالب المئات بوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وتأتي المظاهرة بعد يوم من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى لمعمداني في غزة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 فلسطيني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استولى المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون قمصانًا سوداء مكتوب عليها "اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن"، على القاعة المستديرة الكبيرة في مبنى مكتب كانون هاوس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "اليهود يقولون يجب وقف إطلاق النار الآن".

وقالت الصحيفة إن شرطة الكابيتول بدأت في إجراء اعتقالات مع ارتفاع صوت المجموعة وزيادة اضطرابها.

ويشار إلى أن بعض الديمقراطيين رفضوا الرواية الإسرائيلية التي مفادها أن المقاومة الفلسطينية هي التي قصفت مستشفى المعمدان وأن إسرائيل هي التي ارتكبت جريمة حرب من خلال استهداف المستشفى عمدًا.

وتقع القاعة المستديرة تحت قبة الكابيتول، وهي أعلى جزء من مبنى الكابيتول وتوصف على أنها «القلب الرمزي والفيزيائي» للمبنى.