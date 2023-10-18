محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مبادرة "رئيس الوزراء" بخفض أسعار السلع الغذائية.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ومبادرة الدكتور مصطفى مدبولي الخاصة بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، والتي تستمر لليوم الرابع على التوالي.

وتفقد المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية بمدينة الأقصر المقام على مساحة 200 متر مربع أمام محطة السكة الحديد بالأقصر، ويضم 15 عارض، كما تفقد عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية وعلى رأسها فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة هايبر مصطفى كامل، وعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص ذات العلامات التجارية المعروفة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة، مشددا على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، موجها مسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن التخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر27 جنيهًا للكيلو بالسلاسل التجارية وبسعر 20 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، و22 جنيهًا كيلو الأرز، والجبن 250 جم بـ 10 جنيهات، والفول 12 جنيه للنصف كيلو، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة.

وأشار إلى متابعة الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.

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