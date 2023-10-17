ضربها بفأس .. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالقليوبية

كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة مقتل ربة منزل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية على يد زوجها، أنهما متزوجان منذ 12 عاما، وأن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب والإهانة.

وأضافت التحريات، أن الزوج ضربها بفأس يوم الواقعة خلال عملها معه في الحقل في رأسها وظهرها حتى فقدت وعيها ثم قام بخنقها حتى تأكد من وفاتها وأنها فارقت الحياة، ثم حملها إلى المنزل وأبلغ أهليتها الذين أبلغوا رجال الشرطة.

وتابعت أن المتهم كان دائم الخلافات مع زوجته وكان دائم الاعتداء عليها بالضرب.

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد احمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل تدعى سماح. م.

بالفحص والتحري تبين أن زوجها ويعمل مزارع وراء ارتكاب الواقعة، حيث تعدى عليها بضربها بفأس أودى بحياتها.