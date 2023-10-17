"التعاون الإسلامي"تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استعداداتها لعقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري والذي يعقد غدا الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.

ويهدف الاجتماع لبحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد سلامة المدنيين وأمنهم بالإضافة إلى تهديد استقرار المنطقة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن الاجتماع يأتي في وقت حرج يمر به الشعب الفلسطيني، مؤكدا ثقته في قدرة اللجنة على الخروج بموقف موحد وقوي خاصة أن القضية الفلسطينية تعد الأولى على أجندة المنظمة وتحظى بدعم واهتمام الدول الأعضاء على الدوام.