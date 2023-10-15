رفعت شكيب: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

استنكر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، الاعتداءات الإجرامية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الصارخة، وإنقاذ الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الأشقاء في فلسطين، رجالًا ونساء.. أطفالا وشيوخًا، يتعرضون لمذابح وحشية، وإبادة جماعية، على يد العدو المتغطرس القاتل الذي لا يعرف شيئًا عن الإنسانية، ولا يحترم القانون الدولي الإنساني ولا اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلي معبر رفح ، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلي الأشقاء في فلسطين الذين يتعرضون لمذابح دموية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم النائب رفعت شكيب: "مصر الكبيرة العظيمة لا تتخلى عن أشقائها مهما كانت الصعوبات والتحديات، وستظل هي الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية".