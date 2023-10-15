الشباب المصري: الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية تؤكد على الإدارة الحكيمة لمصر فى ملف القضية الفلسطينية

أكد مصطفي جعفر سلمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، خلال اجتماع مجلس الأمن القومى الذي كان يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل على الإدارة الحكيمة لمصر فى ملف القضية الفلسطينية.

وأوضح سلمان، خلال تصريحات صحفية، أن مصر تدير هذا الملف بإحترافية وحكمة شديدة، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تسعي بكافة الطرق الممكنة بمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أنه تعمل على حل للقضية والحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف «سالمان»، أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومى اليوم رسالة ردع قوية للجميع، وكان بهدف إرسال رسائل هامة وقوية أهمها، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأنه لا يمكن التفريط فى أي شبر من أرض سيناء العزيزة، بالإضافة إلي أن القضية الفلسطينية ستظل ضمن أولويات مصر، وأن مصر تررفض بشكل قاطع سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار مصطفي جعفر سالمان، إلي أن مصر ستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية، وتبذل قصاري جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتواني لحظة حتي ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان والسلام، وستظل مصر هي المدافع الأول عن الوطن العربي.